Baldızını öldürüp intihar etti

#Samsun#İlkadım#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 23:37

Samsun'un İlkadım ilçesinde baldızı Nigar Arslan’ı (44) apartman koridorunda tabancayla vurarak öldüren Hasan Aydın (52), aynı silahla intihar etti.

Olay, 22.00 sıralarında Kökçüoğlu Mahallesi Ara Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Hasan Aydın, eşi N.A. ve baldızı Nigar Arslan ile birlikte annesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Hasan Aydın, apartmandan çıktıkları sırada eşi N.A.’yı sokağa itip apartmanın kapısını kapattı. Hasan Aydın, iddiaya göre apartman koridorunda baldızı Nigar Arslan’ı başından, sırtından ve sol koltuk altından tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi göğüs ve boğazına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Arslan ve Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arslan ve Aydın’ın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın morguna götürüldü.

Nigar Arslan'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

