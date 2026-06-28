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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit' ve 2 kişi adliyeye sevk edildi

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#Onur Yiğit#Balçova Belediye Başkanı#Seferihisar Belediyesi
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 13:02

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran’da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 kişi adliyeye sevk edildi

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Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, önceki gün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. de emniyetteki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı.

Bugün ise emniyetteki işlemleri tamamlanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

 

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#Onur Yiğit#Balçova Belediye Başkanı#Seferihisar Belediyesi

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