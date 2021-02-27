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Gündem
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

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Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Kırsal Çepnibektaş Mahallesi'nde yaşayan Pınar Çeri, evinin yanındaki boş arazide ineğinin balçığa saplandığını fark etti. Çeri hemen itfaiyeyi aradı. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, ineği saplandığı yerden kurtardı.

İneğinin kurtarıldığına sevinen Pınar Çeri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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