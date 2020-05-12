Balcalı'da ilk immün plazma bağışı yapıldı

2 çocuk babası Ersin Atan, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde tedaviye alındı. Koronavirüs teşhisi konulan Atan, tedaviyle sağlığına kavuştu.

Atan, şifa bekleyen hastalara umut olabilmek için de Sağlık Bakanlığı'na 'immün plazma' bağışçısı olmak için kayıt yaptırdı. Yapılan işlemlerin ardından, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu. Balcalı Hastanesi’nde ilk kez yapılan immün plazma bağışı, başarıyla gerçekleştirildi.

'GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI OLUN'

Hastalık süresince umudunu hiç kaybetmediğini belirteren Atan, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının üstün gayreti ile bu süreci atlattığını söyledi. Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdiğini kaydeden Atan, bağışla diğer şifa bekleyen hastalara fayda sağlanacağına inandığına vurgu yaparak, "Bu hastalığı atlatmış ve uygun olan tüm hastalarımıza da gönüllü olarak bağış yapmalarını öneriyorum" dedi.

'SAĞLIĞINA KAVUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür de süreci başhekimlik, Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova ile birlikte koronavirüs hastaları için başarıyla yürütmeye gayret göstermeye çalıştıklarını belirtti. Kömür, hastalarının sağlıklarına kavuşmasının yanı sıra immün plazma bağışçısı olmasından son derece mutlu olduğunu ifade etti.

'EN BÜYÜK DONANIMLI MERKEZLERDEN BİRİ'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Birol Güvenç ise, merkezin 2008 yılından bu yana Bölgesel Kan Merkezi statüsünde ve ülkenin en büyük merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Güvenç, 2005 yılında kurulan Aferez Ünitesi'nin de gerek altyapı gerek personel sayısı ve eğitimi açısından dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğuna değindi. Aferez Merkezi’nin Amerikan Aferez Derneği (ASFA) ile yakın çalışma içerisinde olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Güvenç, merkezin bu dernek tarafından en iyi bildiri ödülünü aldığına, aynı derneğin yaptığı kongrede kendisinin 'konusunda uzman' olarak konuşmaya davet edildiğine dikkati çekti. Merkezde 'immün plazma' bağışı için her türlü alt yapının oluşturulduğuna vurgu yapan Güvenç, "Hastalığı geçiren ve düzelen hastalarımız bağış yaptıkça bu plazmalar ihtiyaç duyan hastalarımıza hazırlanacaktır" diye konuştu.