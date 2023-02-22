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Balayını yarıda bırakıp deprem bölgesine yardıma koştular

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#Balayı#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 12:19

Antalya’da balayı tatilinde olan yeni evli çift, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle balayı tatilini yarıda bırakıp, afetzedelere yardıma koştu. Bir yardım derneğinin kurucu başkanı da olan çift, afet bölgesinde depremzedelere çadır ve giyim malzemeleri dahil birçok yardımda bulundu.

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4 Şubat'ta evlenen Hüseyin ve Kevser Polat çifti, balayı tatili sırasında 6 Şubat günü Antalya’da deprem haberini aldı. ‘Gölge Kaya’ olarak tanınan ses sanatçısı Hüseyin Polat, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü ‘Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği’ ile deprem bölgesine yardım kampanyası başlattı. Yeni evli Polat çifti, balayı tatilini bırakarak afet bölgesine yardıma gitti. Çift, birçok noktada çadır, giyim ve gıda konusunda depremzedelere yardım ulaştırdı.

Balayını yarıda bırakıp deprem bölgesine yardıma koştular

balayı GECEMİZİN SABAHI deprem HABERİNİ ALDIK”

Hüseyin Polat, “4 Şubat günü Antalya’da bir düğünüm oldu, güzel de bir kutlama oldu. Düğünümüzün ardından balayına gittik, balayında ilk gecemizi geçirdik. Sabah kalktığımızda deprem haberini duyduk. Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği İstanbul ekibindeki arkadaşlarımız İstanbul’dan bir tır kaldırdı. Biz eşimle Antalya’dan ayrıldık, Adana’da tırı karşıladık. Biz getirdiğimiz yardımın birebir ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik. Biz yaptığımız yardımları sosyal medyada paylaşınca iş insanları bize yardım göndermeye başladı” dedi.

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Balayını yarıda bırakıp deprem bölgesine yardıma koştular

Balayını yarıda bırakıp deprem bölgesine yardıma koştular

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#Balayı#Deprem#Hatay

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