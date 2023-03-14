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Balayındaki çift otel odasında ölü bulundu

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#Nevşehir#Ürgüp#Nevşehir Haberleri
Balayındaki çift otel odasında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 14:58

Balayını geçirmek için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen yeni evli çift, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin kesin ölüm sebeplerinin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

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Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Ortahisar köyünde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader (24) Akbaş çiftçinin sıcak hava balonu için gelmediklerini belirledi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Balayındaki çift otel odasında ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak odada inceleme yaptı.

Balayındaki çift otel odasında ölü bulundu

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Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin kesin ölüm sebeplerinin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

Balayındaki çift otel odasında ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balayındaki çift otel odasında ölü bulundu

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#Nevşehir#Ürgüp#Nevşehir Haberleri

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