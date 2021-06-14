Balayı yolundaki kazada kolunu kaybetmişti! Cezası 260 bin TL

Öğretmen Ayşe Üstün ile eşi Osman Üstün, 19 Kasım 2015 günü evlendi. Çift evlendikten üç gün sonra balayına gitmek için otobüse bindi. Otobüs şoförü Osman Akdoğan’ın kullandığı otobüs, saat 03.00 sıralarında TEM’in Düzce-Hendek istikametinde seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza sonucu Ayşe Üstün, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Eşi Osman Üstün de başından, omzundan ve kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayşe Üstün, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. 5 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Ayşe Üstün, enfeksiyon riski sebebiyle Sakarya’dan İstanbul’a başka bir hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu sağ kolunu kaybeden, sol kolunda ve elinde his kaybı oluşan, yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde de kalıcı izler meydana gelen Ayşe Üstün’e yapılan tetkiklerde yüzde 62 maluliyet oranı verildi.



HAYATLARI KARARDI



Evliliklerinin henüz üçüncü gününde hayatlarının karardığını belirten Ayşe Üstün ile eşi Osman Üstün, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, otobüs şoförü Osman Akdoğan ile iki otobüs firmasına 650 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davaya cevap veren davalı iki otobüs firması ise, kazanın meydana gelmesinde otobüs şoförünün ve kendilerinin bir kusuru olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Yaklaşık 5 yıldır devam eden davayı karara bağlayan mahkeme, mağdur Ayşe Üstün ile eşi Osman Üstün’ü haklı bularak, otobüs firmasını 260 bin lira manevi tazminata hükmetti.

‘EVLADINI BAĞRINA BASAMADI’

Avukat Murat Başer, dava dilekçesinde, “Kaza nedeniyle Ayşe Üstün, iş yapamaz duruma gelmiştir. Üstünü kendi değiştiremeyen, kapısını açamayan, yazı yazamayan, bir şeyler taşıyamayan, evini temizleyemez hale gelen Ayşe Üstün, sürekli birilerinden yardım istemek zorunda kalarak hayatını sürdürecektir. Kazadan sonra çiftin bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ancak Ayşe Üstün, evladını yarım insan olarak büyütmüş ve bağrına basamamıştır. Bu da travma yaşamasına neden olmuştur” dedi.

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