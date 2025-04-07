Balayı gibi bir hastalık: Diyabet

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Dünyada 550 milyon diyabet hastası ve 18.6 milyon diyabet nedeniyle ayak yarası olan hasta var. Diyabetik ayak, uzuv kaybına kadar götürebilen korkutucu bir komplikasyon. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Oğuzkurt, Antalya’da düzenlenen kongrede şunları söyledi: “Diyabet balayı gibi bir hastalıktır. 3-5 yıl herhangi bir zarar vermez ama 5 yıl sonra tüm organlarınıza zarar vermeye başlar. Dünya genelinde şu an 550 milyon kişi olan diyabet hastası sayısının 2030’da 643 milyona, 2070’de de 783 milyona çıkması öngörülüyor. Diyabet, dünyada travma dışı bacak kaybının en sık sebebidir.

HER 100 KİŞİDEN 15’İ DİYABETLİ

Türkiye’de ise diyabet sıklığı ne yazık ki Avrupa ortalamasının çok üstünde ve yetişkin her 100 kişiden 15’inde diyabet bulunuyor. Diyabetli hastalarda ayak yaralarının tedavisi 3 ila 12 ay arasında iyileşebiliyor. Ancak diyabetik ayak yarası olan hastaların yüzde 20’sinde küçük ya da büyük ampütasyon gerekir. Bu nedenle diyabet dünyada travma dışı bacak ampütasyonlarının en sık sebebi olarak gösterilmektedir. Diyabetik ayak tedavisinde birçok branş birlikte çalışmalıdır. Ayak damarlarındaki tıkanıklıkların açılmasında girişimsel radyoloji önemli bir yer tutuyor. Anjiyografi bu hastalarda damarın açılmasını sağlayarak ayak yarasının iyileşmesini mümkün kılıyor. Bu da bacak ampütasyonlarını engelleyebilir.”





NELER YAPMALI

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* Prof. Dr. Oğuzkurt, “Diyabet hastalarının ayaklarına kalpleri gibi iyi bakmaları gerekiyor” diyerek diyabet hastalarının ayak bakımında dikkat etmesi gerektiği noktaları sıraladı:

* Diyabet hastaları çoraplarını temiz tutmalı

* Her gün temiz çorap giymeli

* Çıplak ayakla gezinmemeli

* Ayak derisini korumalı ve yara almamasına dikkat etmeli

* En ufak bir ayak yarasında doktora başvurmalılar

ABD’DE YÜZDE 90 KURTARILDI

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen toplantıya ABD’de bulunan Rush Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Bülent Arslan, ABD’de girişimsel radyolojinin artık bir anabilim dalı olduğunu vurgulayarak şöye dedi: “Eskiden açık cerrahi ile yapılan birçok işlem artık ultrason, bilgisayarlı tomografi eşliğinde minimal invaziv denilen küçük bir iğne deliğinden yapılan yöntemlerle yapılıyor. Mesela damar tedavisinde ayakların içindeki küçük damarları tedavi ediyoruz. Örneğin kesilmesi gereken bir ayak var, çünkü ayak damarları çok ince ve tıkandığı zaman açılması zor. Bazı çalışmalar da başladı, kesileceği düşünülen birçok ayağı kurtarabiliyoruz. ABD’de bizim üniversitemizde mesela kesilmesi gerekiyor denilen ayakların yüzde 90’ını kesilmekten kurtarabildik ve 1 yıl süreyle takip ettiğimizde hastalarda sorunun geri gelmediğini gördük.”