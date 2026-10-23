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Balayı dönüşü kilitli kasa boş çıktı: Düğün takılarından geriye sadece fotoğraflar kaldı

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#Evlilik Balayı#Altın Soygunu#Yaren Namlıcı Düğün Takıları
Balayı dönüşü kilitli kasa boş çıktı: Düğün takılarından geriye sadece fotoğraflar kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 10:32

Edirne'de evliliklerinin birinci haftasında balayı tatilinden dönen 28 yaşındaki genç çift, evdeki kasanın soyulduğunu fark etti. Yaklaşık 2,5 milyon liralık takıları çalınan Yaren ve Yağız Namlıcı çifti ile aileleri yetkililerden yardım isterken, polis ekipleri parmak izi ve delil çalışması yürüterek hırsızların peşine düştü.

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Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı.

Balayı dönüşü kilitli kasa boş çıktı: Düğün takılarından geriye sadece fotoğraflar kaldı

Bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi.

Balayı dönüşü kilitli kasa boş çıktı: Düğün takılarından geriye sadece fotoğraflar kaldı

İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı. Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

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Balayı dönüşü kilitli kasa boş çıktı: Düğün takılarından geriye sadece fotoğraflar kaldı

Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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#Evlilik Balayı#Altın Soygunu#Yaren Namlıcı Düğün Takıları

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