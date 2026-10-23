Balayı dönüşü kilitli kasa boş çıktı: Düğün takılarından geriye sadece fotoğraflar kaldı

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Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı.

Bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı. Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

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Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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