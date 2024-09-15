×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balayı dönüşü kaza kahretti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Acıpayam#Otomobil
Balayı dönüşü kaza kahretti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi’nde oturan ve 8 Eylül’de evlenen Ezgi Aday (20) ile İbrahim Aday (21) çifti, balayı için Muğla’ya gitti.

Haberin Devamı

Dönüşte İbrahim Aday’ın kullandığı 20 KK 164 plakalı otomobil, geçtiğimiz gün 09.30 sıralarında, Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Aday’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan eşi Ezgi Aday ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ezgi Aday’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Acıpayam#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!