Balayı dönüşü kaza kahretti

Haberin Devamı

Dönüşte İbrahim Aday’ın kullandığı 20 KK 164 plakalı otomobil, geçtiğimiz gün 09.30 sıralarında, Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Aday’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan eşi Ezgi Aday ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ezgi Aday’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.