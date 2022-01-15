Balat'taki yangında arızalı itfaiye aracı tartışması

Yangın yerine ilk ulaşan özel tasarlanmış 'dar alan itfaiye aracı' alevlere müdahale edemedi. Suyun tazyikli gelmemesi ve binaya ulaşmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Aracın 2007 yılında kullanılmaya başlandığı, her gün yapılan rutin bakımlara rağmen müdahale sırasında teknik bir arıza yaşandığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.
Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine ilk gelen dar alanlarda faaliyet göstermek için özel olarak tasarlanan 'dar alan itfaiye aracı' alevlere müdahale etmek istedi. İtfaiye erleri hortumu yangın bölgesine tuttuğu sırada, hortumdan tazyikli olarak gelmesi gereken su binaya ulaşmadı.