Balat'taki yangında arızalı itfaiye aracı tartışması

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Yangın yerine ilk ulaşan özel tasarlanmış 'dar alan itfaiye aracı' alevlere müdahale edemedi. Suyun tazyikli gelmemesi ve binaya ulaşmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Aracın 2007 yılında kullanılmaya başlandığı, her gün yapılan rutin bakımlara rağmen müdahale sırasında teknik bir arıza yaşandığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.



Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine ilk gelen dar alanlarda faaliyet göstermek için özel olarak tasarlanan 'dar alan itfaiye aracı' alevlere müdahale etmek istedi. İtfaiye erleri hortumu yangın bölgesine tuttuğu sırada, hortumdan tazyikli olarak gelmesi gereken su binaya ulaşmadı.

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Mahalle sakinleri yangına müdahale edemeyen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Olay yerine diğer istasyonlardan gelen itfaiye araçları ile yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Konuyla ilgili İBB'den alınan bilgiye göre, aracın 2007 yılında kullanılmaya başlandı ve görevli olduğu Balat istasyonunda günlük bakımları yapıldı. Ancak müdahale sırasında teknik bir arıza yaşandı. Sorunla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.