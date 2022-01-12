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Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi

#Balat#Fatih#Trafik

Fatih Balat’ta şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. Türkiye’de sayılı bulunan ve sinema filmlerinde kullanılan bir minibüs ağacın altında kaldı. Çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken ağacın devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Balat Mürselpaşa Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol bakım çalışması yaparken ağaçların altındaki toprağı boşalttı. Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yol kenarında bulunan bir ağaç caddeye doğru devrildi. Türkiye’de sayılı bulunan ve sinema filmlerinde kullanılan 35 ZGN 87 plakalı özel yapım minibüs park halindeyken ağacın altında kaldı. Eminönü istikametinde yol tamamen trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç parçaları kesilerek yol kenarına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Yaşanan olayda yaralanma veya can kaybı olmadı.

“AĞACIN DİBİNİ OYDULAR”

Ağacın devrildiği yerde yol bakım çalışması yapıldığını ifade eden cadde esnafı, “Burada çalışma vardı daha önceden. ‘Ağaçların dibini kazmayın’ diye söyledik. Ama yine de kazdılar, dinlemediler. Bir sene olacak, hala bu yolu bitiremediler. Yani anlamıyorum nasıl çalışıyorlar. Ağacın dibini oydular. Hep oraları kazdılar. Yağmur yağıp rüzgar esince ağaç devrildi. Burasını İBB yaptırıyor. Buraları hep kazdılar. Altının toprağını aldılar. Ağaç da devrildi. Yılların ağacı nasıl devrildi? Yıllardır devrilmiyordu” dedi.

“EŞİ, EMSALİ OLMAYAN BİR ARAÇ”

Minibüsün sinema filmlerinde kullanıldığını aktaran araç sahibi Enes Kaya, “Bu çalışmaları yaparken defalarca uyardık. Ağaçların diplerinin boşaltılmamasını söyledik. Tarihi ağaçlar bunlar. ‘Biz işimizi biliyoruz, karışmayın’ gibi tepkiler aldık. Bugün de uyandığımızda çocuklara sinema etkinliği yaptığımız aracın üstüne ağaç devrildi. Araç kullanılamaz durumda. Bunun bir şekilde karşılanması lazım. Bu araç eşi, emsali olmayan bir araç. Gözümüz gibi koruyoruz. Antika konumunda ve Türkiye’de 2-3 tane var” diye konuştu.

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#Balat#Fatih#Trafik

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