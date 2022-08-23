Balat'ta kilidini kırıp girdiği kafeye zarar verdi

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Fatih Balat'ta gece saat 04.00 sıralarında bir kişi kafenin kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheli çiçeği yerinden söküp, sandalyeyle camları kırmaya çalıştı. Olay yerinden kaçan şüpheli, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yakalanamadı. Polis ekipleri kafenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"HIRSIZLIK YAPMAMIŞ, ZARAR VERMİŞ"

Şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu belirten kafe çalışanı Bilal Yardım, komşuların telefonuyla olaydan haberdar olduğunu belirterek "Hırsızlık olmamış, sadece malzemelere zarar vermiş. Sanki daha önce bir şey yapmışız da bizden intikam almaya gelmiş gibi. Büyük ihtimalle uyuşturucu kullanmıştı, yabancı uyruklu biriymiş. Kilidi kırmış, mutfak bölümüne girmiş etrafa bakmış. Tuvalete girmiş, oraya bakmış" dedi.