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Balat'ta Athena Gökhan'a ait 3 katlı binada kısmi çökme

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#Fatih#Balat#Athena Gökhan
Balatta Athena Gökhana ait 3 katlı binada kısmi çökme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:26

İstanbul Fatih'te Balat Mahallesi'nde 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana gelirken, çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökmenin yaşandığı binanın ise Athena Gökhan olarak tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.

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Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta dün saat 22.40 sıralarında 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı.

Balatta Athena Gökhana ait 3 katlı binada kısmi çökme

Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi.

Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.

Balatta Athena Gökhana ait 3 katlı binada kısmi çökme

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#Fatih#Balat#Athena Gökhan

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