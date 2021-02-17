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Ahmet YEŞİLMEN - Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Balat'ın dik sokakları çocuklara kayak pisti oldu

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Balat'ın dik sokakları çocuklara kayak pisti oldu
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İSTANBUL'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Balat'ın dik sokaklarında çocuklar kayarak karın tadını çıkardı.

Balatın dik sokakları çocuklara kayak pisti oldu
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Çocuklar Balat'ta bulunan dik sokaklardan kayarak karın keyfini çıkardı. Süleyman isimli çocuk, "Eğleniyoruz boş bulduğumuz zamanlarda. Tatildeyken kitap okumak ve ders çalışmak dışında kar yağdığında da karda arkadaşlarımızla eğleniyoruz" dedi. Karda eğlenen bir diğer çocuk Umut, "İyi ki tatil oldu. Ödevlerden, derslerden çok sıkılmıştım. Şimdi de arkadaşlarımla karda oynuyoruz" şeklinde konuştu. 12'inci sınıf öğrencisi olan Salih Efe ise, "Çok uzun zamandır kar yağmıyordu. Bu sene yağdığı için çok mutluyuz. Aynı zamanda derslerimize de online olarak devam ediyoruz. Ben sabah 08.00 gibi çıktım oynamaya. Bir yerimize bir şey olmazsa da akşama kadar devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

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