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Balat'ın bitmeyen çilesi! Rant terörü

#Balat#Teörör#Rant

Renkli binaları, tarihiyle İstanbulluların ve turistlerin gözde semtlerinden biri olan Balat’ın bir o kadar da içi karanlık. Balat zaman zaman çetelerin kendi aralarındaki silahlı çatışmalarıyla ve dükkânlardan haraç almaya çalışan gruplarla gündeme gelen bir semt. Bu çetelerin son mağdurlarından biri de Enes Kaya. Kurduğu dernekte çocukların sinemaya ilgisini arttırmak için etkinlikler düzenleyen Kaya, kiraladığı bir arsayı otoparka çevirmek isteyen çetenin hedefi oldu. Çete, Enes Kaya’yı sokakta bacaklarından vurdu, tehdit etti ve eşinin dükkânını taşladı.

Balatta sinemacıya ve eşinin dükkanına saldırıBalatta sinemacıya ve eşinin dükkanına saldırı
Balatta sinemacıya ve eşinin dükkanına saldırı

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İSTİHBARAT SERVİSİ- İstanbul Balat’ta eşiyle birlikte yaşayan sinemacı Enes Kaya (35), sinema ve kültür alanında çalışmalar yapmak için aynı semtte Sinemasal Kültür Sanat Derneği’ni kurdu. Özellikle çocukların sinemaya olan ilgisini arttırmak ve etkinlikler düzenlemek için çalışmalar yürüten Enes Kaya, sanat evinin yakınındaki boş bir arsayı ocak ayında 5 yıllığına kiraladı. Çocuklar için etkinlik alanı kurmayı planlayan Kaya arsayı temizledi, boyadı ve süslemeler yaptı.

Balatın bitmeyen çilesi Rant terörü

Motosikletle gelen maskeli iki kişi, Enes Kaya’nın eşinin atölyesine saldırdı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Balatın bitmeyen çilesi Rant terörü

Ancak geçtiğimiz temmuzda Enes Kaya için kâbus dolu günler başladı. İddiaya göre yanına gelen Ararat Özer, Enes Kaya’yı arsayı boşaltması için tehdit etti. Enes Kaya da polise giderek şikâyetçi oldu. 30 Temmuz’da kendisini tehdit eden gruptaki Recep Çetin, Balat Yıldırım Caddesi’ndeki dernek binası yakınında Enes Kaya’ya tabancayla saldırdı. Recep Çetin’in sıktığı dört kurşundan biri Enes Kaya’nın dizine isabet etti. Recep Çetin saldırının ardından teslim oldu ve tutuklandı. Ancak Enes Kaya için kâbus bitmedi. Tehditler aralıksız sürerken, önceki gün maske takan motosikletli iki kişi Enes Kaya’nın eşine ait sanat atölyesinin camlarını taşlayarak kırdı. İşyerindeki heykeller de paramparça edildi. Enes Kaya eşine yönelik yapılan saldırının ardından başından geçenleri sosyal medyada paylaştı.


‘TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR’

Balatın bitmeyen çilesi Rant terörü

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Enes Kaya başından geçenleri şöyle anlattı: “Bir grup gelip arsayı otopark olarak kullanmak istediklerini söyledi. Ben 5 yıllığına kiraladım. 100 bin lira masraf ettim. Tehdit edilince şikâyetçi oldum. Bunun üzerine beni takip edip saldırıda bulundular. 4 kurşundan biri dizime isabet etti. Hastanede yattım, tedavi gördüm. Bu sırada beni tehdit eden kişiler gidip söz konusu arsayı otopark yapmışlar. Kiraladığım alan olduğu için durumu belediyeye ve polise bildirdim. Belediye ekipleri alana araç girişini önlemek için beton bariyerler koydu. Ancak bu kişiler alandaki bariyerleri kaldırarak yeniden otopark olarak kullanmaya başladı. Tekrar şikâyet üzerine belediye orayı bariyerlerle kapattı. Sonrasında eşimin dükkânını taşladılar. Maskeli kişiler yaptı. Son saldırıdan sonra eşim çok korktu. Beni tehdit eden kişi Ararat Özer. Beni vuran kişi ise Recep Çetin. Bu kişilerin yakınları hâlâ beni tehdit ediyor. Bana ve eşime yönelik tehditler devam ediyor. Saldırganlar olay öncesinde ‘Biz adımızı Balat’ta duyuracağız, göreceksin’ diyorlardı. Bunlar bir çete. Şikâyetçiyiz.”


HER ŞEY 15 YIL ÖNCE BAŞLADI

Balatın bitmeyen çilesi Rant terörü

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HALİÇ kıyısında, Bizans surları boyunca uzanan İstanbul’un tarihi semti Balat’ta 2000’li yılların başında büyük bir yenilenme ve dönüşüm süreci başladı. Semtteki Türk, Yahudi ve Rum mimarisine ait evler yenilendi. Birçok mülk çok ucuz paralara el değiştirdi. Cumbalı ve kapısı sokağa açılan evler teker teker kafe ve restoranlara dönüştü. Dizi ve filmlerin doğal platosu haline gelen mahallede bu süreçte konut ve dükkân fiyatları da fırladı. Bölge, turistlerin de uğrak yerlerinden biri oldu. Tüm bu gelişmeler devam ederken dar sokaklı, Arnavut kaldırımlı mahalle rant peşinde koşanların da ilgisini çekmeye başladı.

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ÇETE, BU ARSA İÇİN TERÖR ESTİRİYOR: Enes Kaya, ancak 5-6 araç alabilen bu küçük arsa yüzünden çetenin hedefi oldu. Can güvenliğinin kalmadığını söyleyen Kaya, “Sanat alanımızı otopark yapmak istiyorlar. Buna izin vermediğimiz için başımıza gelmeyen kalmadı” dedi.

Balatın bitmeyen çilesi Rant terörü

BÖLGEDE KÜÇÜK ÇETELER OLUŞTU

Bölgedeki surların dipleri otoparklara dönüştü. Semtte küçük çete grupları oluştu. Bu gruplar kendi aralarında silahlı çatışmalara girdi. Geçtiğimiz yıl ise Balat’ta çekilen ‘Çukur’ isimli dizinin 300 bin lira değerindeki ekipmanı çalındı. Daha sonra dizi çalışanlarından para isteyen ve sürekli rahatsızlık veren gruplar polisler tarafından yakalandı. Mahallede işyeri kiralayanlardan bazı grupların para istediği dilden dile konuşuluyordu. Son olarak da sinemacı Enes Kaya silahlı saldırıya uğradı.

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#Balat#Teörör#Rant