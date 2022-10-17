Balat çetesi çökertildi

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İSTANBUL’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğunluğu gayrimüslimlere ait olan tarihi evleri ve arsaları gasp eden bir çete ile ilgili bilgi aldı. Yapılan araştırmada, elebaşılığını Mesut B.’nin yaptığı organize suç örgütüne ulaşıldı. Araştırmaya göre, çete, Balat’ta sahipleri yurtdışında olan gayrimüslimlere ait tarihi evlere el koyarak internet üzerinden kiraya veriyordu. Sahipsiz gördükleri kişileri de tehditle sindirerek ev ve arsalarına el koyuyordu. Çete bölgede hâkimiyet kurmak için silahlı saldırı olaylarından da geri kalmıyordu. Ele geçirdikleri açık alanlara da otopark açan çete, otopark ücreti vermek istemeyen kişilere de hakaret ederek darp ediyordu.

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RAKİPLERE DE BASKIN

Çete, Beşiktaş’ta da rakip bir çete ile çatışma halindeydi. Mesut B.’nin elebaşılığını yaptığı 30 çete üyesi ile çatıştıkları rakip çeteden 18 kişinin kimliği deşifre edildi. Çetenin ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘tehdit’ gibi suçlara karıştığının saptanmasının ardından operasyon kararı alındı.

Polis ekipleri, 48 kişinin yakalanması için önceki gün Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce’deki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız antika av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 kilo 10 gram kokain, 1 kilo 730 gram esrar ve sahte paralar ele geçti. çete üyesi bir kişinin evinde de uyuşturucu serası bulundu. Gözaltına alınan 39 kişinin Emniyet’teki sorgularının sürdüğü bildirildi.