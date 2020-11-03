Balâlılardan, İzmirli depremzedelere yardım eli

Ankara Balâ'da, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya; Balâ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Balâ Belediye Başkanlığı, Balâlılar Derneği Genel Merkezi, S.S. Yeni Balâ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve mahalle muhtarlıkları da destek verdi. İzmir Bayraklı AFAD Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmek üzere 500 koli kuru gıda ve çok sayıda battaniye yola çıkarıldı. Balâ Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, yardım kampanyasıyla yakından ilgilendi.



'BÖLÜŞEREK BÜYÜK OLACAĞIZ'



İzmirli depremzedelere destek olmak amacıyla, 'bölünerek değil bölüşerek büyük olacağız' açıklamasında bulunuldu.