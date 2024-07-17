Bal porsuğu cesedi Mardin'de görüldü: İlk defa böyle bir hayvanla karşılaştık

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Savur ilçesine bağlı kırsal Pınardere Mahallesi’nde Uğur Budak ve Selamet Önder, yol kenarında nadir görülen bal porsuğunun hareketsiz yattığını gördü. Budak ve Önder, kontrol ettikleri bal porsuğunun öldüğünü tespit etti. Daha önce bölgede bal porsuğunu görmediğini belirten Uğur Budak, “Yol kenarında ölü bir hayvan bulduk. İlk defa böyle değişik bir hayvan gördük ve daha sonra videosunu çektik. O sırada internetten araştırmak istedim. Yerde ölü yatan hayvanın bal porsuğu olduğunu görünce çok şaşırdım. Bizim buralarda genelde tilki, yılan, kurt, köpek gibi hayvanlar yaşar ama bal porsuğu yaşamaz. İlk defa böyle bir hayvanla karşılaştık" dedi.