Bayraktar Akıncı füze atış testi gerçekleştirdi

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Türkiye'nin insansız hava savunma araçları arasında önemli yer edinen Bayraktar Akıncı, başarılı bir teste imza attı.
Bayraktar Akıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— BAYKAR (@BaykarTech) December 7, 2023
IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi
📍 Sinop
🎯 Menzil / Target Range: 55 km#BAYKAR 🤝 @roketsan
IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/VGP44rsoIe