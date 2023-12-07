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Bayraktar Akıncı füze atış testi gerçekleştirdi

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#Akıncı#Bayraktar Akıncı#IHA
Bayraktar Akıncı füze atış testi gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 16:29

Bayraktar Akıncı, IHA - 122 süpersonik füze atış testini Sinop'ta gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin insansız hava savunma araçları arasında önemli yer edinen Bayraktar Akıncı, başarılı bir teste imza attı.

Bayraktar Akıncı, Sinop'ta 55 km menzilde IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı

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#Akıncı#Bayraktar Akıncı#IHA

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