Baklavanın tadına baktı, hayran kaldı; Gaziantep heyecanlandı

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından “Afiyet olsun!” ifadeleriyle birkaç gün önce vizyona giren ve Gina Prince’in yönettiği, aksiyon dalındaki ‘The Old Guard’ filminden bazı sahneler paylaşıp Charlize Theron’u Twitter’dan etiketledi. Paylaşılan sahnelerde Theron’un canlandırdığı Andy karakterinin baklava yemesi yer aldı. Paylaşımın ardından bir süre sonra ise 44 yaşındaki Güney Afrikalı ve Amerikalı oyuncu “Şimdiye kadar yediğim en iyi tat. En iyisinin Gaziantep’te olduğunu duydum” ifadeleriyle yanıt verdi.

‘GURURUMUZ OKŞANDI’

Theron’un paylaşımlarının ardından Gaziantepli baklava ustaları da heyecanlandı. Kentteki baklava ustalarından Ufuk Sağluge, Gaziantep’in baklava konusunda çok önemli ve ayrıcalıklı bir yer olduğunu söyledi. Gaziantepli ustaların baklavayı doğal ürünleri sevgileriyle birleştirerek ürettiğini anlatan Sağluge, “Gaziantepli ustaların hemen hepsi işini aşk ve sevgiyle yapıyor. Bizim hedefimiz baklavamızı her zaman en üst seviyeye çıkarmak. Filmde geçen kareyle gururumuz okşadı. Tüm film ekibini Gaziantep’e baklava yemeye bekliyoruz” dedi.

Baklavacı Levent Aktaş ise Gaziantep baklavasının Avrupa Birliği tarafından da tescil edilen ilk Türk ürünü olduğunu söyleyerek, “Gaziantep baklavasının artık bir dünya markası olduğu tescillendi. Kentimizi, bölgemizi ve ülkemizi leziz baklavalarımızla tanıtıyorduk. Artık işimiz daha kolay olacak” ifadelerini kullandı.

THERON’A ‘BAKLAVA’ DAVETİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘The Old Guard’ filminde baklava yeme sahnesi bulunan ve Gaziantep baklavasını öven Hollywood yıldızı Charlize Theron’u kente davet etti. Şahin, geçen yıl Oscar töreni kapsamında düzenlenen yemeğin menüsünde baklava ikram edildiğini hatırlattı. Şahin, “Filmdeki sahneyi izleyince Antep baklavasının tadı bir dilimle belli olmaz diye düşündük ve kendisine baklava gönderip buraya davet etme kararı aldık. Theron’u gastronomi ve lezzet başkenti olan Gaziantep’te ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olacağız” dedi.