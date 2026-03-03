Baklavada ramazan mesaisi

Haberin Devamı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kadayıf ve baklava gibi şerbetli tatlılara olan talep arttı. Türkiye genelinde olduğu gibi Yalova’daki tatlı imalathanelerinde de yoğunluk yaşanırken, iftarlık tatlı siparişlerini yetiştirebilmek için ustalar fazla mesai yaparak günde yaklaşık 12 saat çalışıyor. İftar sonrası tatlı tüketiminin artmasıyla birlikte özellikle baklava ve kadayıf çeşitleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken, hem bireysel siparişler hem de toplu iftar organizasyonlarından gelen talepler üretimi artırıyor. İşletmeciler, müşterilere taze ürün sunabilmek için gün boyu aralıksız çalıştıklarını belirtirken, ramazan ayı boyunca tatlı imalathanelerindeki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

ÇALIŞMA SAATİ 8’DEN 12’YE ÇIKTI

Bir tepsi baklavanın yapım aşaması 20 dakika sürerken, günlük 100 tepsi baklava üretildiğini, bir tepsi baklavanın satışının ise 1000 liradan başladığını söyleyen işletmeci İlker Çiçek, “Ramazan ayı bereket ayı olduğu için yoğun bir çalışma halindeyiz. Ekstra mesailer yapıyoruz. Normalde çalıştığımızın iki katı mesai yapıyoruz. Beş ustamız normal günlerde 7-8 saat çalışırken, ramazan ayında ise günde 10 ila 12 saat çalışıyorlar. Bir tepsi baklavayı son aşamaya hazırlamak aşağı yukarı 20 dakikamızı alıyor. Yapım aşamasında hamurun kıvamını tutturmak çok önemlidir. İnce açtığımız hamuru tepsiye diziyoruz. Üzerine fıstık ekleyip kapattıktan sonra kesiyor ve fırına veriyoruz” dedi.

FISTIKLI 1500 TL CEVİZLİ 1000 TL

Ramazan ayının gelmesiyle iftardan sonra artan glikoz tüketimine karşı da uyarılarda bulunan Çiçek, “Son zamanlarda glikoz tüketiminin arttığını biliyor ve bunu kesinlikle önermiyoruz. İnsan sağlığına zararlıdır. Vatandaşlara, bildiği sürekli tükettiği yerlerden alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Cevizli baklavalar 1000 TL bandında, fıstıklı baklavalar da 1500 TL civarında satılıyor. Tabii bu şehirden ve kaliteye göre değişiyor” diye konuştu.