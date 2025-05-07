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Baklavada balda ette sahtecilik

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Fıstıklı Baklava#Et
Baklavada balda ette sahtecilik
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:00

Yemeklik yağa boya, fıstıklı baklavaya ay çekirdeği katıp, bal, yağ ve peynirde “taklit ve tağşiş” yapmışlar. Lahmacunda, et yemeklerinde ‘tek tırnaklı’ eti kullanmışlar.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son listesinde şu örnekler yer aldı:

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

- Aydın - Seçil Yağ Gıda Tarım İnşaat Ürünleri Nakliye İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yemeklik yağ karışımında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti,

- İstanbul- Herbalmed Gıda Ürünleri İmalatı ve Paketlenmesi Erol Hamarat - Bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespiti,

- İstanbul - Centuar Gıda İlaç Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi -Bitkisel kapsülde ilaç etken maddesi tespiti,

- İstanbul - Son Baharat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Baharat Dünyası - Peynirde natamisin tespiti,

- Ankara - Zümrüt Baharatları Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Tatlı biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti,

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KAVURMADA TEK TIRNAKLI ETİ

- Sakarya - Bağ Konakları Cafe Büfe- Lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespiti, dana eti olduğu beyan edilen kırmızı ette tek tırnaklı eti  tespiti,

- Afyonkarahisar - Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Tic. Ltd. Şti.- Dana kavurmada tek tırnaklı eti tespiti.

- İzmir - Hilal Hayvansal Ürünler Limited Şirketi - Natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespiti,

- Gaziantep - Rana Fıstıkçılık-Faruk Çevik - Toz Antep fıstığında yer fıstığı tespiti.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Fıstıklı Baklava#Et

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