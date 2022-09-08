Baklavacı magandalara yine iyi hal

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İstanbul Pendik’te 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ile eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın otomobilinin önünü kesip camını yumruklayan ve kaputunun üzerinde zıplayan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davasında ikinci kez karar çıktı.

4’ER YIL 2’ŞER AY

Daha önce Anadolu 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi 18 Haziran 2020’de davayı karara bağlamıştı ancak her iki taraf da itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşımıştı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi bozma kararının ardından önceki gün davayı bir kez daha ele aldı. İlk karardaki gibi Hasan ve Hüseyin Sel’e ‘hürriyeti tahdit’ suçundan iyi hal indirimiyle 4’er yıl 2’şer ay ceza veren mahkeme, bu kez sadece Hüseyin Sel’e ‘ulaşım araçlarının alıkonulması’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı da erteledi.