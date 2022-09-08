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Baklavacı magandalara yine iyi hal

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#Seydioğlu Baklava#Saldırı#DAVA
Baklavacı magandalara yine iyi hal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:00

Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere, ’Hürriyeti Tahdit’ suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi. Sanıklar ilk yargılamada 5’er yıl hapis cezası almıştı. İstinaf mahkemesi, ’Sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması nedeninin belirsiz bırakılması’ gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

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İstanbul Pendik’te 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ile eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın otomobilinin önünü kesip camını yumruklayan ve kaputunun üzerinde zıplayan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davasında ikinci kez karar çıktı.

4’ER YIL 2’ŞER AY

Daha önce Anadolu 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi 18 Haziran 2020’de davayı karara bağlamıştı ancak her iki taraf da itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşımıştı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi bozma kararının ardından önceki gün davayı bir kez daha ele aldı. İlk karardaki gibi Hasan ve Hüseyin Sel’e ‘hürriyeti tahdit’ suçundan iyi hal indirimiyle 4’er yıl 2’şer ay ceza veren mahkeme, bu kez sadece Hüseyin Sel’e ‘ulaşım araçlarının alıkonulması’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı da erteledi.

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#Seydioğlu Baklava#Saldırı#DAVA

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