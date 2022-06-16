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Baklavacı magandalara 24.5 yıl istendi

#İSTANBUL#Baklavacı Hasan Ve Hüseyin Sel#Hapis Cezası
Baklavacı magandalara 24.5 yıl istendi

Trafikte yol verme tartışmasında 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın otomobillerinin yolunu kesip saldıran baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 24.5’er yıl hapis cezası verilmesi istendi.

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Yunus Emre Bahçıvan, 6 Temmuz 2019 günü, İstanbul Pendik’te D-100 karayolunda kendi şeridine girmek isteyen Hasan ve Hüseyin Sel’e yol vermedi. Baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel de otomobilleriyle Yunus Emre Bahçıvan’ın otomobilinin yolunu kesip saldırdı. O anlar, büyük korku yaşayan 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken saldırının ardından Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler tutuklandı. İki kardeş ‘hürriyeti tahdit’ suçundan 4 yıl 2’şer ay, ‘alıkoyma’ suçundan ise 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Her iki taraf da itiraz edince, istinaf kararı bozdu.

Baklavacı magandalara 24.5 yıl istendi

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ETKİN PİŞMANLIK YOK

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün silbaştan görülen davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, otomobili sanıklardan Hüseyin Sel’in kullandığını ve müştekilerin aracına doğru hamle yaptığını, her iki sanığın da ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 24.5’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıkların müştekilerin otomobillerinin kapıları kilitlemesi nedeni ile bir zarar veremeyeceklerini anlayınca, etraftaki vatandaşların müdahalesinden etkilenerek eylemlerini sonlandırdıkları ve bu nedenle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını da talep etti.

 

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#İSTANBUL#Baklavacı Hasan Ve Hüseyin Sel#Hapis Cezası

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