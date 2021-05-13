İstanbul Esenler, Atışalanı Caddesi'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu. Tatlıcının önündeki metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, “Erkenden geldik. Bir önceki gün de gelmiştim, tatlı kalmamıştı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk beklemiyordum açıkçası. Kalmadığı için herkes erkenden gelmiş. Arife günü tatlımızı alıp evimize döneceğiz” dedi. Önceki gün de Eskişehir’de ucuz baklava kuyruğu vardı.

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