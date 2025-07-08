Baklava kutusunda rüşvet: Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Tüter itiraf etti

Haberin Devamı

TRT Haber’in ulaştığı bilgilere göre, Antalya'nın Manavgat İlçe Belediyesindeki Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in tatlı kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanması ile başlayan soruşturma derinleşiyor. Rüşvet aldığı anlar görüntülere yansıyan Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesi ortaya çıktı.

RÜŞVET ALDIĞINI KABUL ETTİ AMA 'KOMİSYON' DEDİ

Başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin euroyu aldığını kabul etti. Ancak, belediyedeki makamında aldığı binlerce avronun iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına almadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu.

MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleri ile belgelenen binlerce euroluk "rüşvet çarkı" ile ilgili suçlamaları da kabul etmedi.

Haberin Devamı

Manavgat Belediyesi'ndeki makam odasında 110 bin avro alırken suçüstü yapılıp gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile Belediye Meclis üyesi Burak Çeker, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı 43'e yükseldi. Bunlardan 41'inin gözaltında, 2'sinin firari olduğu kaydedildi.

RÜŞVET İDDİALARI YAZIŞMALARA YANSIDI

Rüşvet iddiaları, bölgede faaliyet gösteren turizmcilerin yer aldığı whatsapp grubundaki yazışmalara da yansıdı.

Turizmci Zafer Süral'in iddiasına göre, Manavgat'taki turizmciler belediye tarafından haraca bağlandı.

Süral, kendisi ve başka turizmcilere, rüşvet vermeyi kabul etmeyince belediye tarafından 250'şer milyon lira ceza yazıldığını öne sürdü.

İddiaya göre, bu durum da diğer turizmcilere gözdağı vermek için kullanıldı.

Aralarında rüşvetin video kayıtlarında yer alan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de bulunduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa götürüldü.

Belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ve 5 iş insanı, zimmet, irtikap, rüşvet almak ve vermek suçlamalarıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberin Devamı

Tüter'in savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Tüter'in savcılıktaki ifade işlemleri sonra erdi.

Belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.