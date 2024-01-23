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Baklava kutularında zehir... Eğitimli köpek Hulk buldu

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#Adana#Narkotik#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 10:03

Adana’da narkotik polisinin otoyolda takibe alıp uygulama noktasında durdurduğu otomobilde eğitimli köpek Hulk ile yapılan aramada, baklava kutularında 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet M. (34), tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Baklava kutularında zehir... Eğitimli köpek Hulk buldu

Sürücü Ahmet M.’nin indirildiği otomobilde narkotik köpeği ‘Hulk’ ile arama yapıldı. Hulk, ön koltuktaki poşete tepki verdi. 3 baklava kutusunun bulunduğu poşeti açan ekipler, alttaki kutuya gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ahmet M. gözaltına alındı.

Baklava kutularında zehir... Eğitimli köpek Hulk buldu

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Emniyete götürülen Ahmet M., ifadesinde, uyuşturucu hapların kendine ait olduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Baklava kutularında zehir... Eğitimli köpek Hulk buldu

Baklava kutularında zehir... Eğitimli köpek Hulk buldu

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#Adana#Narkotik#Uyuşturucu

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