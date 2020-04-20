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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Bakla toplamaya giden kadın, serada ölü bulundu

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Bakla toplamaya giden kadın, serada ölü bulundu
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MERSİN'in Bozyazı ilçesinde bakla toplayacağını söylerek evden çıkan Ayşe B.'nin (56), sera demirine iple asılı cansız bedeni bulundu.

Olay, Bozyazı ilçesi Gürlevik Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra bakla toplayacağını söyleyerek evden çıkan Ayşe B., evlerinin yakınında seraya gitti. Ayşe B., uzun süre eve dönmeyince, yakınları kontrol amacıyla seraya gitti. Ayşe B.'yi sera demirine iple asılı bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ayşe B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayşe B.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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