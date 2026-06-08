×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakkalın nefes borusuna şeker kaçtı: Polis memuru Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Heimlich Manevrası#Güvenlik Kamerası
Bakkalın nefes borusuna şeker kaçtı: Polis memuru Heimlich manevrasıyla kurtardı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 15:29

Osmaniye’de nefes borusuna şeker kaçan bakkal Hüseyin Taşlık, alışveriş için iş yerine gelen polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 15.30’da Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşlık’ın ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Bu sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru, nefes almakta güçlük çeken Taşlık’ın durumunu fark edip hemen müdahalede bulundu.

Bakkalın nefes borusuna şeker kaçtı: Polis memuru Heimlich manevrasıyla kurtardı O anlar kamerada

Önce Hüseyin Taşlık’ın sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru, sonuç alamayınca Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası Taşlık’ın nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmaniye#Heimlich Manevrası#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!