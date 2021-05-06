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Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat),(DHA)
Haber Giriş: 06.05.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Bakkalı yıllar sonra duygulandıran not! Şaşkınlığını gizleyemedi

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Tokat'ta bir kişi, mahalle bakkallığı yapan Hayati Akıncı'ya çocukluk yıllarında izinsiz aldığı ürünlerin bedelini kapısına bir zarf içinde not ve 500 lira para bırakarak ödeyip, helallik istedi. Akıncı olay sonrası, 'Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik. Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. İstesem ben notu bırakanı bulurum.' ifadelerini kullandı.

Mahalle bakkalı 3 çocuk babası Hayati Akıncı, 15 gün önce sabah işyerine gittiğinde kapısına sıkıştırılan bir zarf gördü. Zarfı açan Akıncı, içerisinde 500 TL para ve bir not ile karşılaştı. Notta "Çocukluk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkaldan izinsiz çikolata ve bisküvi, küçük ürünlerden birkaç sefer almıştım. Hakkınızı helal edin" ifadeleri yer aldı.

Bakkalı yıllar sonra duygulandıran not Şaşkınlığını gizleyemedi

30 yıldır mahalle bakkallığı yaptığını söyleyen Hayati Akıncı, "15 gün önce dükkanımı sabah açtığımda kapının üzerine bir zarf bırakılmış. Zarfın içerisinde 500 lira para ve not bırakılmıştı. Notta, çocukken izinsiz aldığı ürünlerin parasını bıraktığını ve helallik istediğini yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik. Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. İstesem ben notu bırakanı bulurum. Güvenlik kameralarıma bile bakmadım. Bakmayacağım. Parayı ise kendi parama katmayacağım. Bu parayı ihtiyacı olan başka birilerine vereceğim'' diye konuştu.
Bakkalı yıllar sonra duygulandıran not Şaşkınlığını gizleyemedi

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