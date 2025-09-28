×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakkalda facia: Anne ile kızı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bakkal#Gaz Sızıntısı#Niğde
Bakkalda facia: Anne ile kızı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 11:42

Niğde’nin Çamardı ilçesinde bakkal dükkanında sızan gazdan zehirlenen Gülbahar (31) ile kızı Zeynep Tuz (15) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İlçenin Çukurbağ köyünde bugün saat 9.00 sıralarında Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un işlettikleri bakkal dükkanında hareketsiz yattığını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızının gaz sızıntısından hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik önlemi alan ekipler, sızıntıyı kesti. Anne-kızın cansız bedenleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakkal#Gaz Sızıntısı#Niğde

BAKMADAN GEÇME!