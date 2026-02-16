Bakkala giden genç kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Güncelleme Tarihi:
Olay, dün sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ç. evinden bakkala ekmek almaya çıktığı sırada 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan H.Ç., düştü.
Sokaktan geçen arkadaşının yardımıyla köpeklerin arasından kurtarılan H.Ç., başından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.Ç., tedavisinin tamamlanmasından sonra taburcu edildi. H.Ç.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.