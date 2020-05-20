Fevzi KIZILKOYUN
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Bakkal, manav ve kasap 3 gün kapalı
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine ilk kez Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.
Genelgeye göre;
- Yasak öncesi perşembe ve cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’e kadar açık olacak.
- Yasağın uygulanacağı cumartesi günü ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Pazar, pazartesi ve salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.
- 4 gün boyunca fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri, tatlı üretiminin yapıldığı-satıldığı işyerleri açık olacak. Lokanta ve tatlı satışı yapan işyerleri eve servis yapabilecek.
- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler.
- Hayvan barınakları, çiftlikleri ve bakım merkezleri. ◊ Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile matbaaları açık olacak.
- 65 yaş üstü pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkacak.
- Bayramın birinci günü şehit anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri şehitlik ziyareti yapabilecek.
- Pazar, pazartesi ve salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.
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