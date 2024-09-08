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Bakkal bakkal dolanıp veresiye defterlerindeki borçları kapatıyorlar... 'Bu uygulamamız devam edecek'

Güncelleme Tarihi:

#Borç#Bakkal#Veresiye Defteri
Bakkal bakkal dolanıp veresiye defterlerindeki borçları kapatıyorlar... Bu uygulamamız devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 15:52

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iş insanı Vedat Kılıç ve arkadaşları tarafından oluşturulan İyilik Hareketi Grubu, her hafta bir mahalle bakkalına giderek yardıma muhtaç olan kişilerin veresiye defterindeki borçlarını kapatıyor.

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Körfez ilçesinde iş insanı Vedat Kılıç, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için arkadaşları ile İyilik Hareketi Grubu’nu kurdu. Yardıma muhtaç olanlara gıda, eşya ve maddi destekte bulunan Kılıç ile arkadaşları, mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerinde ismi olanların borçlarını ödemeye başladı.

Bakkal bakkal dolanıp veresiye defterlerindeki borçları kapatıyorlar... Bu uygulamamız devam edecek

Her hafta bir mahalle bakkalına giden iş insanı Vedat Kılıç, borcunu ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapattı. Kılıç, şu ana kadar mahalle bakkallarına borcu olan 20 kişinin 56 bin TL’lik borcunu ödedi.

Bakkal bakkal dolanıp veresiye defterlerindeki borçları kapatıyorlar... Bu uygulamamız devam edecek

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Borçlarını ödeyemez hale gelen ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirten Vedat Kılıç, “Mahalle bakkallarına giderek en çok ihtiyaç sahibi vatandaş kim ise onu tespit ediyoruz ve veresiye defterindeki borçlarını kapatıyoruz. Her hafta ayrı bir bakkaldaki veresiye defterindeki ödüyoruz ve bu uygulamamız devam edecek” dedi. 

Bakkal bakkal dolanıp veresiye defterlerindeki borçları kapatıyorlar... Bu uygulamamız devam edecek

Bakkal bakkal dolanıp veresiye defterlerindeki borçları kapatıyorlar... Bu uygulamamız devam edecek


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#Borç#Bakkal#Veresiye Defteri

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