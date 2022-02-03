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Bakırköylüler Sanat Konağı’nın boşaltılmasına tepkili: ‘Hatıraları nereye taşıyalım’

#Sanat Konağı#BASAD#Bakırköy
Bakırköylüler Sanat Konağı’nın boşaltılmasına tepkili: ‘Hatıraları nereye taşıyalım’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul’daki Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) binasının boşaltılması için tanıdığı süre dün doldu. BASAD Başkanı ve Bakırköy halkı, “Bu bina bir sanatçı fabrikası. Yaşanmış onca anı var. Hadi binayı boşalttık, hatıralar ne olacak” diye tepki gösterdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı davadan, BASAD için tahliye kararı çıktı. Mahkeme 500 çocuğun öğretim gördüğü Sanat Okulu’nun 2 Şubat 2022 tarihine kadar tahliye edilmesini istedi. Bakırköylü sanatçılar, siyasetçiler ve vatandaşlar dün BASAD binası önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Binaya gelen Bakırköy Kaymakamlığı yetkilileri sözlü olarak makul sürede binanın boşaltılmasını bildirdi. BASAD Başkanı İlhan Gülek Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

‘KİRACIYKEN İŞGALCİ OLDUK’

“Adalet Bakanlığı Bakırköy Belediyesi’ne Adalet Sarayı’nın yapımı karşılığında bu binayı kültür sanat amaçlı tahsis ediyor. Bu bina adliyeden de önce Bakırköy Halkevi’ydi. 2002’de bina belediyeye geçince Cem Karaca ‘Biz buradan yetiştik, bize kiralayın burayı’ dedi. Ve belediyenin kiracısı olduk. Belediye, Adalet Sarayı’ndaki taahhütlerini yerine getirmeyince Adalet Bakanlığı tahsisi kaldırdı. Bina belediyenin kullanımından çıktı ve Hazine’ye geçti. Son 4 yıldır da Vakıflar’daydı. Biz de kiracıyken işgalciye dönüştük. Vakıflara en son aylık 31 bin TL kira ödüyorduk. Vakıflar dava açtı, kazandı. 2 Şubat’ta boşaltmamız için tebligat geldi. Nereye gideceğiz? 500 çocuk öğretim görüyor burada. Çocuklar, öğretmenler ne olacak? Hadi binayı boşalttık, hatıralar ne olacak? Onları nereye taşıyacağız! Gerekçeleri kütüphane yapmakmış. Bakırköy’de Rıfat Ilgaz Kütüphanesi restore edildi ve şimdi açılacak zaten. Bakanlıkla el ele bu büyük tarihi koruyalım.”

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Bakırköylüler Sanat Konağı’nın boşaltılmasına tepkili: ‘Hatıraları nereye taşıyalım’

CEM KARACA, TARIK AKAN BURADAN ÇIKTI

BASAD Başkanı İlhan Gülek, binanın Türkiye’nin en büyük sanat okulu olduğunu söyledi: “Burası Türk sinema ve tiyatrosunun tarihini oluşturan onlarca sanatçının çıktığı bir sanatçı fabrikası. Eşsiz bir örnek. Halkeviyken Münir Özkul ilk oyunu burada oynadı. Cem Karaca, Tarık Akan, Halit Akçatepe buradan yetişti. Dantel gibi işledik binayı. Cem Karaca’nın şapkası, Üstün Asutay’ın gözlüğü, Ahmet Sezgin’in tespihi, Necdet Mahfi Ayral’ın ödülleri, her şey burada. Türk sinema-tiyatro müzesi burası.”

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PARLAMENTO DUYARSIZ KALMASIN

BASAD, TBMM gündemine de taşındı. CHP’li milletvekilleri Turan Aydoğan ile Sibel Özdemir, Meclis’e şu çağrıyı yaptı: “Paris’in Eyfel’i, Roma’nın Kolezyum’u, Taksim’in AKM’si neyse Bakırköy’ün de Kültür ve Sanat Konağı aynı değerdedir. Yaz kursları ile bale, drama, müzik, enstrüman kurslarının sözleşmeleri bir anda feshedilecek ve bu eğitimler son bulacak. Usta sanatçılarımız bize sesleniyor.Bakırköy’ün hafızasının, kültürünün, tarihinin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması için mücadele ettiklerini söylüyor. Biz de Parlamento olarak bu sürece duyarsız kalmamalıyız.” (Umut ERDEM / ANKARA)

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#Sanat Konağı#BASAD#Bakırköy

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