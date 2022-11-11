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Bakırköy’e yeni başsavcı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#HSK#Hüseyin Gümüş
Bakırköy’e yeni başsavcı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 11:10

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na HSK kararıyla Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı. Gümüş daha önce Silivri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak da görev yapmıştı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız’ın Yargıtay'a üyesi olmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı için birçok isim gündeme gelmişti. HSK bu konudaki kararını verdi. Bakırköy Başsavcılığı'na Büyükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Çiğdem de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Bakırköy’e yeni başsavcı

TECRÜBELİ İSİM

52 yaşında olan Hüseyin Gümüş, Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gaziantep, Ordu, Bursa, Şile ve Kadıköy Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Gümüş, Kadıköy’de Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği de yaptı. 17 Aralık ile 25 Aralık sürecinde Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcıvekilliği yapan Gümüş, Yargıda Birlik Derneği’nin kuruluşunda da görev aldı.

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#İstanbul#HSK#Hüseyin Gümüş

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