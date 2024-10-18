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Bakırköy'deki feci kazada üniversiteli Aysel hayatını kaybetti

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#İstanbul#Bakırköy#Kaza
Bakırköydeki feci kazada üniversiteli Aysel hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 13:12

Bakırköy'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu üniversite öğrencisi otomobile çarptı. Kazada motosikletin arkasında yolculuk yapan Aysel Yurtoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurtoğlu bir gün sonra hayatını kaybederken, motosikletin sürücüsü tutuklandı.

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Kaza, Yeşilköy Eski Havaalanı Caddesi Zeytinburnu istikametinde 16 Ekim Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci olan Aysel Yurtoğlu aynı üniversitede okuyan Suriyeli Zeyit El Hamid motosikletle caddede ilerliyordu.

Bakırköydeki feci kazada üniversiteli Aysel hayatını kaybetti

El Hamid motosikletinin hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada Aysel Yurtoğlu ve Zeyit El Hamid yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bakırköydeki feci kazada üniversiteli Aysel hayatını kaybetti

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu, kazadan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Bakırköydeki feci kazada üniversiteli Aysel hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Motosiklet sürücüsü Zeyit El Hamid kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeyit El Hamit 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköydeki feci kazada üniversiteli Aysel hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Bakırköy#Kaza

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