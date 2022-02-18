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Bakırköy'deki çatışma: 'Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı

#İstanbul#Bakırköy#Sarallar
Bakırköydeki çatışma: Saralların 9 üyesi gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı.

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Bakırköy'de geçtiğimiz Pazar gecesi bir oto galeride çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde çatışma ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede Sarallar adı verilen suç örgütü üyeleri arasında anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktığı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 9 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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#İstanbul#Bakırköy#Sarallar

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