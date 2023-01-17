Bakırköy'de 'yol ortasına durdun' kavgası

Haberin Devamı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı'nda yaşandı. Otomobil sürücüsü bir anda önünde durduğunu iddia ettiği taksinin şoförüne "Yol ortasında durdun" diye tepki gösterdi.

Taksiden inerek otomobilin yanına gelen şoför ise "Soldan devam et, bağırma yanında kadın var" karşılığını verdi.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.