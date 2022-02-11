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Bakırköy’de yangın paniği!

#Yangın#Bakırköy#Apartman
Bakırköy’de yangın paniği

Bakırköy’de mağaza olarak kullanılan 3 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Mağaza önünde bulunan ahşap eşyaların yanması sonucu binaya sıçrayan alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın saat 06.45’te Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ahşap binanın önünde çıktı. İddiaya göre mağaza önünde bulunan ahşap eşyalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

AHŞAP KAPLI BİNADA HASAR OLUŞTU

Yangın kısa sürede dışı ahşap kaplama olan binaya sıçradı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının ilk çıktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy’de yangın paniği

 

"EVDEN KOVA İLE SU GETİRDİM"

Yangının çıktığını gördüğünde evinden kova ile su getiren Bülent Mert, “Biz buradan geçiyorduk bir baktık ahşap eşyalar yanıyor evden kova ile su getirdim. İtfaiye ve sulama aracı geldi müdahale etti. Allaha şükür can kaybı da yok” şeklinde konuştu.

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İtfaiye ve polis ekipleri yangını çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

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#Yangın#Bakırköy#Apartman

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