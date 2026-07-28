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Bakırköy'de uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler gözaltına alındı

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#Bakırköy#Oto Galeri#Silahlı Saldırı
Bakırköyde uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 10:09

İstanbul Bakırköy’de bir oto galerinin sahibinden haraç isteyen şüpheliler, istediklerini alamayınca galeriye uzun namlulu silahla saldırdı. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları çalıntı otomobilin içinde bir Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca ile 241 mermi ele geçirildi.

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Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan oto galeride 30 Haziran'da, bir otomobille işyeri önüne gelen şüpheliler, otomatik silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırı sonucu kapıda bekleyen otomobillerde hasar oluştu. İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede bir süre önce yurt dışı numaradan aranarak kendilerinden haraç istendiğini söyledi.

SALDIRI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırı anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Saldırganların iş yeri önünde otomobille durdukları ardından ateş açıp hızla kaçtıkları görüldü. Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak ikiz plaka takılmış çalıntı aracı Esenler’e kadar takip etti.

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Burada bir ara sokağa çekilen otomobil ele geçirildi. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof otomatik tüfek ile tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.

Bakırköyde uzun namlulu silahla oto galeriye kurşun yağdıran şüpheliler gözaltına alındı

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Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına aldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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#Bakırköy#Oto Galeri#Silahlı Saldırı

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