Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi

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Kaza saat 03.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine seyreden, Cemil K. idaresindeki 34 BGV 26 plakalı tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve dorsesindeki konteynır ayrı yerlere savrulurken sürücü Cemil K. ve yanında bulunan Ruslan A. kazayı hafif yaralı atlattı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Cemil K. ve Ruslan A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.