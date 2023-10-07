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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi

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#Polis#Kaza#İstanbul
Bakırköyde üst geçide çarpan tır devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 05:56

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki tırın şoförü yüksekliği hesaplayamayınca, tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, dorsesindeki konteynırla birlikte devrildi. Araç sürücüsü Cemil K. (48) ve yanındaki Ruslan A. (44) kazayı hafif yaralı atlattı.

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Kaza saat 03.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine seyreden, Cemil K. idaresindeki 34 BGV 26 plakalı tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve dorsesindeki konteynır ayrı yerlere savrulurken sürücü Cemil K. ve yanında bulunan Ruslan A. kazayı hafif yaralı atlattı.

Bakırköyde üst geçide çarpan tır devrildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Cemil K. ve Ruslan A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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#Polis#Kaza#İstanbul

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