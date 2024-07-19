Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 yaralı

Haberin Devamı

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında Fatih D. yönetimindeki tekstil malzemesi taşıyan 34 TL 8903 plakalı TIR, üst geçide çarparak devrildi. Olayda, TIR şoförü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde trafik yoğunluğu oluşurken, yan yatan TIR çalışmalar kapsamında kaldırıldı. TIR'ın çekici yardımıyla olay yerinden götürülmesi bekleniyor.

"AYNI NOKTADA YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ"

Aynı caddede daha önce benzer kazalar yaşanmıştı. 11 Mart 2024'te bir TIR üst geçide çarparak devrilmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Başka bir kazada ise aynı üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Bryant Dunston'ın aracının üzerine düşmüştü.