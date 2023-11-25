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Bakırköy'de turistleri almak için Türk yolcuları indiren taksici yakalandı 

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#Bakırköy#Turist#Taksici
Bakırköyde turistleri almak için Türk yolcuları indiren taksici yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 23:32

Bakırköy'de turistleri almak için, araçta bulunan Türk yolcuları indiren taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türk yolcuların inmemesi üzerine 'Alın taksiyi gidin' diye bağıran taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazılırken aracı da 10 gün trafikten men edildi.

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Olay, Çarşamba günü Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Taksiye binen Türk yolcuları indirerek turistleri almak isteyen taksici ile Türk yolcular arasındaki tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İddiaya göre, taksici aldığı 3 Türk yolcunun gideceği yeri beğenmedi. Cadde üzerinde turist yolcuları gören taksici araçta bulunan Türk yolcuları indirmek istedi. Kadınların kabul etmemesi üzerine ise 'Alın taksiyi gidin' diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde bir süre taksici ile tartışan kadınlar araçtan indi. Turistleri alan taksici ise yoluna devam etti. 

TAKSİCİYE 4 BİN 64 LİRA CEZA

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. M.E. olduğu belirlenen taksi şoförü gözaltına alındı. M.E.'nin çalışma ruhsatının kapalı olduğu belirlenirken, 4 bin 64 lira ceza yazıldı. M.E.'nin kullandığı taksi de 10 gün trafikten men edildi.

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#Bakırköy#Turist#Taksici

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