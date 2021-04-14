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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Bakırköy'de TIR'daki tuğlalar yola devrildi; trafik kilitlendi

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Bakırköy'de TIR'daki tuğlalar yola devrildi; trafik kilitlendi

BAKIRKÖY'de tuğla yüklü TIR viraja hızlı girince tuğlaların bir kısmı yola döküldü. Tuğlalar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında Bakırköy, D-100 karayolu ile Basın Ekspres yolunun bağlantı noktasında meydana geldi. Ytong tuğla yüklü 34 CRE 910 TIR'ın sürücüsü, iddiaya göre viraja hızlı girince 4 palette bulunan tuğlalar yola savruldu. Tuğlalar nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı ve yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ve TIR sürücüsü yola dökülen tuğlaları yol kenarına taşıyarak yolu trafiğe açmaya çalıştı. Olay yerine gelen iş makineleri ile yola dökülen tuğlalar temizlenerek yol trafiğe açıldı.

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