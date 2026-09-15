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Bakırköy'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

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#Bakırköy#İETT#Otobüs Yangını
Bakırköyde seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 16:50

Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken motor kısmından alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şoförün yolcuları zamanında tahliye ettiği olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GA 8534 plakalı otobüs, Bakırköy mevkisinde alev aldı.

Bakırköyde seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI

Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.

Bakırköyde seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

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KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı. Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Bakırköyde seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Bakırköyde seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

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#Bakırköy#İETT#Otobüs Yangını

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