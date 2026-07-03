×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakırköy'de sahte kimlik şebekesine operasyon: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Nüfus Müdürlüğü#Sahte Kimlik#Çete
Bakırköyde sahte kimlik şebekesine operasyon: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 09:00

Nüfus müdürlüğü çalışanlarıyla işbirliği yaparak usulsüz kimlik, ehliyet ve ikamet belgesi düzenleyen, ayrıca yurt dışındaki vatandaşların bilgileriyle tapu müdürlüklerinde sahte satış yapmaya çalışan suç örgütü üyesi 31 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Haberin Devamı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlar ile işbirliği yaparak, aranan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi iptal edilen ya da olmayan kişilere de sürücü belgesi temin ettikleri tespit edildi.

SAHTE BELGEYLE SATIŞA TEŞEBBÜS

Şüphelilerin ayrıca yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

31 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözden KaçmasınNATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyede Ankarada 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandıNATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik tedbirlerini en üst seviyede! Ankara'da 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nüfus Müdürlüğü#Sahte Kimlik#Çete

BAKMADAN GEÇME!