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Bakırköy'de polisin şüphelendiği aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Bakırköy#Gizli Bölme
Bakırköyde polisin şüphelendiği aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 10:36

Bakırköy’de şüphe üzerine durdurulan araçların gizli bölmelerinden çok sayıda uyuşturucu çıktı. Araçlardaki aramalarda 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 248 bin lira, 30 bin avro ve cep telefonu ele geçirildi.

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Kartaltepe Mahallesinde polis ekipleri 3 Temmuz Cuma günü şüphelendikleri 2 aracı takibe aldı. Bir süre takipten sonra araçlar durduruldu. Araçta yapılan aramalarda polislerin dikkati sayesinde araçta gizli bölme olduğu tespit edildi. Aracın farklı fonksiyonları kullanılarak açılan gizli bölmeden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

Bakırköyde polisin şüphelendiği aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Araçlarda bulunan O.T. (25), B.Ç. (23), M.A. (43) ve O.T. (32) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 248 bin lira, 30 bin avro ve cep telefonu ele geçirildi.

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Bakırköyde polisin şüphelendiği aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

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Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda B.Ç.’nin ikamet ettiği adrese düzenlenen baskında ise 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden tutuklandığı öğrenildi.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Bakırköy#Gizli Bölme

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