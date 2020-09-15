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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Bakırköy'de patenlinin otomobile tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

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Bakırköy'de patenlinin otomobile tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
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BAKIRKÖY'de patenli kişinin, sahil yolu üzerinde giden otomobilin kapısına tutunarak yaptığı yolculuk, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Bakırköy Sahil Yolu'nda meydana geldi. Bir kişinin sahil yolu üzerinde giden otomobilin sağ arka kapısına tutunarak yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı. Otomobili süren kişinin de sağ şeritten akan trafikte makas atarak ilerlemesi, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Diğer sürücüler, aracın şoförünü kornalarla ikaz etmesine rağmen tehlikeli yolculuk devam etti. Patenli kişinin tehlikeli yolculuğunu, diğer vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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